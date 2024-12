Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-ASVEL 63-61, Eurolega basket in DIRETTA: +2 dei campioni d’Italia all’ultima pausa breve

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-61 Armoni Brooks! Canestro pesante da due punti.Iniziano i 10? decisivi all’Unipol Forum!Roberson fallisce il canestro del pareggio alla sirena: si vasul punteggio di 63-61 in favore dell’!63-61 Lauvergne sfrutta il fisico e riporta subito l’a -1.63-59 2/2 per Neno Dimitrijevic in lunetta: +4a meno di un minuto dalla terza sirena!61-59 AAAAARMOOOONI BROOOOKS!! LA TRIPLAAAAAAAAAAAAAA58-59 Joffrey Lauvergne inchioda per il nuovo vantaggio francese!58-57 Ndiaye arpiona il rimbalzo e segna: -1.58-55 1/2 per Roberson: -3 Villeurbanne.58-54 Risponde subito Andre Roberson con la stessa moneta.58-51 SHAVOOON SHIEEEELDS! TRIPLAAAAA55-51 Fabien Causeur perfetto in lunetta: +4!53-51 Slalom di Maledon, che appoggia per il -1 e costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out.