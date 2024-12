Bergamonews.it - L’educazione ambientale si fa mettendo le mani nella terra

“Hanno piantato verdure di stagione: differenti varietà di lattughe, zucchine, spinaci, radicchi, cavolfiori e patate. Queste ultime hanno permesso loro, una volta tornati dalle vacanze estive, di trovare un raccolto e toccare con mano che nell’orto accade sempre qualcosa, anche quando non ci sono”.Giulio Visinoni, socio e legale rappresentante della cooperativa sociale Cantiere verde, racconta ‘La natura entranostra scuola’, progetto sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca che ha coinvolto le Primarie di tre plessi di Seriate: gli istituti comprensivi ‘Gaetano Donizetti’, ‘Gianni Rodari’ e ‘Cesare Battisti’, per un totale di circa 600 bambini.Per consentire ai piccoli di sperimentare la vita dell’orto, assieme alle fioriere (alcune delle quali rialzate per permettere l’accesso anche ad alunni con difficoltà deambulatorie) sono state consegnate alle scuole alcune piantine.