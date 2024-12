Iodonna.it - Le buone ragioni per preferire a un gadget nuovo (a cui, dopo un po' ci si abitua) un cofanetto esperienziale. Per esempio? Una cena firmata, un weekend a Disneyland, una ciaspolata nel bosco, un viaggio in camper

La scelta di regalare esperienze è un trend, confermato anche per questo Natale 2024. Le Gift Card sono decisamente ben quotate tra i doni preferiti secondo un rapporto di Mordor Intelligence, che li prevede in crescita da qui al 2029. Piacciono le experience, assicura il report di Confesercenti. E la tendenza è confermata dall’Amex Trendex di American Express Italia, secondo cui, tra i doni esperienziali, i più apprezzati sono i viaggi (59%), seguiti dall’intrattenimento (50%) e da corsi di cucina, degustazioni di vini o cene (40%).Perché regalare esperienze a Natale 2024Ci sono diversi motivi per cui le esperienze rendono le persone più felici dei regali veri e propri. Una delle questioni, messa in luce da diversi studi sul tema, è quello che i ricercatori chiamano adattamento: ci voglia una manciata di minuti o alcuni giorni, qualsiasi eccitazione che le persone provano per unsvanirà, più o meno rapidamente.