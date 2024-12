Justcalcio.com - Lazio, Baroni: “Un premio per Hysaj, a Noslin daremo spazio e tempo per crescere. Nessuna seconda linea”|Altri campionati Italia

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-06 00:39:00Non ci risulta al momentosmentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:: “Unper, aperlinea”AltriCalciomercato.com Home: “Unper, aper. Getty Images Marco, allenatore della, a Mediaset, ha commentato il 3-1 rifilato al Napoli, risultato che ha permesso ai biancocelesti di staccare il pass per i quarti di finale di Coppa: “stasera ha fatto una grande partita, è un ragazzo che non è in lista ma ci ha sempre dato una mano: oggi ho voluto premiarlo e ha risposto davvero bene in campo.