Ladro acrobata tenta di entrare nell’attico di un imprenditore pontino; scoperto riesce a fuggire

tivo di furto rocambolesco in attico di lusso a LatinaNel tardo pomeriggio di ieri, il centro di Latina è stato teatro di untivo di furto alquanto audace. Unha cercato di introdursi in un lussuoso attico situato in corso della Repubblica, dopo essersi calato dal tetto dell’edificio,ndo di aggirare i dispositivi di sicurezza.Un piano studiato nei dettagliIl malvivente ha studiato un piano acrobatico e rischioso per accedere all’attico dal balcone, passando attraverso una portafinestra. Tuttavia, nonostante la sua strategia, non è riuscito a sall’allarme antifurto installato nell’appartamento. L’istituto di vigilanza privata, collegato direttamente al sistema di sicurezza, ha immediatamente ricevuto il segnale e ha contattato il 112 dopo aver verificato la presenza del sospetto attraverso le telecamere di sorveglianza.