Tvplay.it - La WWE ritorna in Italia con il tour “Road To WrestleMania: quando usciranno i biglietti

La WWE tornerà in, più precisamente a Bologna, il prossimo 21 marzo con ileuropeoTo: tutte le informazioni sull’uscita deiWWE, parte di TKO Group Holdings, ha annunciato che i, per l’ineditodi undici città in Europa per lato, che comprende numerose edizioni di Raw e SmackDown, saranno messi in vendita venerdì 13 dicembre alle 10.WWEToEurope (TVPlay.it)La prevendita per iltoinizierà mercoledì 11 dicembre alle 10. I fan possono registrarsi ora per ricevere un’esclusiva offerta di prevendita visitando il sito: https://www.wwe.com/to-europe-presale-registration.Anche i fanni avranno la possibilità di accedere a questo sito per provare ad acquistare iper la puntata di SmackDown del prossimo venerdì 21 marzo.