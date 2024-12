Lettera43.it - La Nasa ha rinviato la missione Artemis II al 2026

Ancora un rinvio per la. L’agenzia spaziale americana ha infatti annunciato lo slittamento dellaII ale, di conseguenza, anche diIII all’anno successivo. È il secondo ritardo nella programmazione che intende riportare l’uomo sulla Luna a più di 50 anni dai viaggi di Apollo negli Anni 70. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, laha giustificato la sua decisione di posticipare i lanci di un anno per via di alcuni problemi allo scudo termico di Orion, la navicella che ospiterà gli astronauti e andrà in orbita mediante Starship di SpaceX. Durante i test diI di novembre 2022, infatti, si è registrato un consumo eccessivo e inaspettato di materiale carbonizzato. Pur non trattandosi di perdite significative, è necessario effettuare altre verifiche per non mettere a rischio la salute degli occupanti.