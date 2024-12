Dilei.it - Kate Middleton, il cambio d’abito di cui nessuno si è accorto

è stata protagonista di undi look nel giro di poche ore di cuisi è. L’occasione è stata la visita dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, e di sua moglie la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani a Londra., lo strategicodi look, insieme a William e a Re Carlo, ha accolto gli illustri ospiti martedì 3 dicembre, partecipando con loro a una serie di eventi nella stessa giornata. La Principessa del Galles li ha ricevuti all’esterno scortandoli in carrozza fino al Palazzo per la rassegna della Guardia d’Onore.ha scelto un look rosso granata in omaggio alla bandiera del Qatar, che è stato studiato nei minimi dettagli. Era composto da un cappotto doppiopetto di Alexander McQueen, un cappello col fiocco dello stesso colore, degli stivali di Gianvito Rossi e una borsa Chanel.