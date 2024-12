Calciomercato.it - Juve scatenata, quattro colpi per Motta: “Affari alla Conceicao”

Le ultime sul calciomercato del club bianconero, chiamato a muoversi con forza durante il mese di gennaio: ecco le prioritàLantus sarà certamente una delle squadre protagoniste del prossimo calciomercato. Giuntoli è pronto ad accontentare Thiago, che ha bisogno di avere una rosa puntellata in tutti i reparti.per: “” (LaPresse) – Calciomercato.itL’ex dirigente del Napoli si augura così di avere tra le mani un buon budget: “Tra la cessione programmata di Fagioli e il Mondiale per Club, laspera di puntare su un tesoretto per intervenire sul mercato a gennaio – esordisce il direttore Eleonora Trotta, che a Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, fa il punto della situazione -. I bianconeri sono chiamati ad un mercato da protagonisti perché nei piani di Giuntoli, oltre ad un central e un terzino, c’è l’arrivo di un centrocampistaFerguson, e un attaccante.