Juan Jesus e Rafa Marin macchinosi e imbambolati, per Gazzetta e CorSport sono da 4 e mezzo

Il Napoli ha perso in Coppa Italia contro la Lazio 3-1 all’Olimpico. I due difensori centrali chiamati in causa,, nonstati all’altezza della prestazione; sui quotidiani sportivi fioccano infatti insufficienze per entrambi.: le pagelleLadello Sport dà ad entrambi voto 4,5.: Capitano per una sera, ma è una di quelle complicate. Prova a mettere l’esperienza, ma soffre il passo a marce alte delle punte laziali.: Non c’è intesa cone Zerbin. Si fa bruciare da Noslin nell’azione del rigore, balla spesso.Anche il Corriere dello Sport li classifica con stesso voto della.Del brasiliano scrive: Contro Pedro, che viaggia a velocità doppia di gambe e pensiero, frana a ripetizione: infilato alle spalle sul rigore e sul tacco del bis.