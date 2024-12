Isaechia.it - José De La Torre muore a 37 anni: addio all’attore della serie Netflix Toy Boy

È morto all’età di 37De La, interpretenotaToy Boy.Come rivelato dai media spagnoli, l’attore è scomparso in seguito a una malattia che gli era stata diagnosticata poco tempo fa. Nessun’altra notizia è trapelata, per ora, dall’entourage diDe La. Il protagonistatelevisiva spagnola aveva deciso di ritirarsi a vita privata e gli ultimi post sui suoi profili social risalgono allo scorso mese di giugno.Dopo essersi laureato presso l’Università privata di Arte Drammatica di Antonio Banderas a Malaga, De Laaveva mosso i suoi primi passi a teatro in varie produzioni spagnole.Aveva esordito nelle mondotelevisione nel 2017 recitando non accreditato nellaServir y proteger. La ribalta era arrivata nel 2019 grazie al ruolo di Ivan in Toy Boy, trasmesso dalla nota piattaforma digitale.