Ilnapolista.it - Il titolo costruttori si allontana per la Ferrari: Leclerc fa il miglior tempo ad Abu Dahbi, ma verrà penalizzato

Leggi su Ilnapolista.it

Nelle Libere1 per il Gran Premio di Abu Dhabi, che segna l’ultima gara del Mondiale 2024 di Formula 1, Charlesha fatto ilcon 1.24.321, spuntandola sulla McLaren di Lando Norris. Dopo la gioia, però, la delusione: saràdi 10 posizioni per l’installazione del terzo pacco batteria stagionale della sua. La rossa era stata ferma ai box per mezz’ora, smontata e rimontata prima di consentire al pilota monegasco di scendere in pista.BREAKING: Charleshas been handed a 10-place grid penalty for the Abu Dhabi Grand Prix after exceeding the battery allocation#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/a4Yr2sMFmA— Formula 1 (@F1) December 6, 2024Per lui risulterà quindi una gara molto complicata e questo può indirizzare l’assegnazione del, con la McLaren che ha già 21 punti di vantaggio sullae la rimonta risulterà essere ancora più complessa.