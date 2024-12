Harry Potter | rivelato il periodo di inizio riprese della serie e la durata degli episodi

Leggi su Cinefilos.it

ildie laCome noto, il reboot televisivo diadatterà lafantasy di sette libri di J.K. Rowling per il piccolo schermo, dopo lainiziale di otto filmanni 2000 e 2010. Inizialmente previsto per il 2026, in occasione di una recente conferenza tecnologica e mediatica organizzata da Wells Fargo, la HBO ha indicato che lo show potrebbe non uscire prima del 2027. Tuttavia, questo non ha impedito alla produzione di accelerare, dato che la Warner Bros. ha pianificato un piano decennale per la.Ora, Deadline ha confermato che, in occasione del Max Showcase di Londra, è statoche latelevisiva diinizierà lenell’estate del 2025. La showrunner Francesca Gardiner, il produttore esecutivo Mark Mylod e l’amministratore delegatoHBO Casey Bloys hanno fatto l’annuncio, dichiarando che la produzione inizierà presso i Warner Bros.