Governo Francia, le notizie in diretta: Macron avvia le consultazioni. All'Eliseo anche i socialisti

Parigi, 6 dicembre 2024 – A differenza di quanto ci si aspettasse, Emmanuelha scelto di temporeggiare: non ha nominato ancora nessun primo ministro, ma ha deciso dire un giro diper capire chi sarebbe intenzionato a sostenere un “di interesse generale”, dopo la sfiducia a Michel Barnier. In mattinata, il presidente incontrerà i leader del ‘suo’ centro: Renaissance, MoDem, Horizons, Radicaux e Udi. A Mezzogiorno, sarà poi la volta dei, gli unici esponenti dell’opposizione a essere invitati: andrannoi capigruppi all’Assemblea nazionale e al Senato – Boris Vallaud e Patrick Kenner – e il segretario Olivier Faure. Ifanno parte del Nuovo fronte popolare, la formazione nata per contrastare la possibile vittoria del Rassemblement national di Marine Le Pen alle elezioni della scorse estate, e che attualmente conta la maggior parte dei seggi all’Assemblea nazionale.