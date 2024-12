Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini sbarca in tv: ecco cosa farà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 6 dicembre 2024 -protagonista in tv: la sua carica e la sua ironia infiammano il palco del GialappaShow. La cantante bolognese sarà la co-conduttrice dell’ultima puntata della trasmissione che va in onda lunedì 9 dicembre alle 21.30 in prima visione su Tv8 e Skyuno. Ad annunciare la sua partecipazione è la Gialappa's band su Instagram. E subito sotto il post, il commento di: "Adoro". Nella foto che la immortala assieme al mago Forest, indossa un abito elegante color cipria lungo con delle paillettes, i capelli sono sciolti: un mix di eleganza e sensualità. La cantante chiude l'edizione 2024 del programma come ospite dell'ottava puntata. Ad aprire l'attuale edizione era stata un'altra cantante romagnola: Laura Pausini. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, conto alla rovescia per il parto: “Cameretta work in progress” "Nella mia vita ho avuto la fortuna di vivere tante esperienze ma questa mi mancava ed è stata una delle più divertenti in assoluto", con queste parole aveva poi commentato sui social la sua partecipazione.