Romadailynews.it - Dodicenne precipita dal decimo piano, muore poco dopo in ospedale.

Leggi su Romadailynews.it

Erano le 18 di sera quando da via Igino Giordani 70 le urla del padre hanno spezzato il silenzio.Un tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18, in un appartamento aldi un palazzo situato in via Igino Giordani 70, zona Colli Aniene; un bambino di 12 annigiù eessere stato trasportato in.Ilsi trovava in casa in compagnia della babysitter e la sorella piccola. Sembrava una giornata come un’altra, quandoarriva la tragedia. A trovare il corpicino il padre che stava rientrando a casa. Immediatamente chiamati i soccorsi.I sanitari hanno cercato di rianimare il bimbo, poi la corsa disperata all’pediatrico Bambino Gesù dove ilè arrivato in condizioni disperate. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.