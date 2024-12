Ilrestodelcarlino.it - Debutta ’Zia Pace’, ispirato a ’Sei personaggi in cerca d’autore’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stasera alle 21al Teatro Giovanni Testori di Forlì ‘Zia, nuovo spettacolo della compagnia teatrale Il Dirigibile, composta da utenti e operatori del Centro Diurno Ulisse del Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL di Forlì. La sceneggiatura, curata dal regista Michele Zizzari, è liberamente ispirata al dramma ‘Seiindi Luigi Pirandello, e mantiene il focus sui temi chiave del suo teatro, come il confronto tra autore, testo,e pubblico, esplorando come il Bene possa manifestarsi in modi imprevedibili e talvolta in contrasto con le convenzioni morali. La compagnia Il Dirigibile nasce nel 2000 con lo scopo di promuovere l’inclusione e la crescita personale attraverso il teatro, abbattendo pregiudizi nel campo del benessere mentale, e parallelamente usando lo strumento teatrale come supporto al percorso curativo, così che i partecipanti lavorino sulla propria autostima e sulla possibilità di esprimere a pieno il proprio potenziale creativo.