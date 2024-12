Gamberorosso.it - C'è un pane fritto dolce che racconta il Natale portoghese e brasiliano

Leggi su Gamberorosso.it

Rabanadas, fatias douradas (fette dorate), fatias de parida (fette da partoriente): qualunque sia il nome scelto, queste fette d’oro sono un grande classico nella cultura, immancabili sulle tavole sia ache a Capodanno.semplice, principe del filone della cucina povera e popolare, è composto da fette diraffermo di 2-3 giorni (oggi si usa soprattutto la baguette, ma c’è anche chi fa il gourmet con il pan brioche), imbevute in una mistura di uova e latte, poi fritte fino a doratura e passate calde nello zucchero e nella cannella.Rabanadas, le originiNon c’ètradizionale che non abbia il suo mito, non sono da meno le rabanadas, sostanziose e confortevoli. Secondo la leggendala ricetta ha origine in un espediente dettato dalla fame, dall’ingegno di una neo mamma che versava in estrema povertà.