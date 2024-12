Ilfattoquotidiano.it - Beppe Grillo ha scritto una lettera a Elly Schlein per “avvertirla della inaffidabilità di Conte”

Unain busta chiusa, inviata al Nazareno, all’attenzionesegretaria Pd., a pochi giorni dal video registrato dentro un carro funebre in cui sfida Giuseppe, ha deciso di provocare di nuovo il leader M5s, rivolgendosi alla segretaria dem. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine al fondatore del Movimento, nellail comico metterebbe in guardia la leader Pd sulla “presuntadi”, invitandola “a guardarsi alle spalle”. La narrazione ricalca proprio il video in cui il comico sferra un durissimo attacco nei confronti dell’ex premier chiamandolo “Mago di Oz”.L’intervento del fondatore M5s arriva proprio mentre gli iscritti 5 stelle stanno ripetendo il voto che, tra le altre cose, potrebbe superare la figura del garante. A questo proposito, scrive ancora l’Adnkronos,si starebbe preparando a un’altra battaglia, quella sulla validità del voto.