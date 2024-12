Lanazione.it - Assalto all’azienda di pelletteria che lavora per le grandi griffe. Incubo furti nell’Aretino

Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), 6 dicembre 2024 – Un modus operandi finora usato contro le aziende orafe del distretto aretino, ma non nuovo invece nel Valdarno Inferiore, la Zona del Cuoio, e in altre zone del Fiorentino dove anche nel recente passato ci sono stati colpi simili. L’è stato perpetrato nella notte in un'azienda didi Pergine, cheper ledella moda. I malviventi hanno messo a segno il colpo alla Nuova Rezzacchi, in località Malafrasca. La ditta produce prodotti in pelle come cinture, borse, portafogli da donna e uomo e piccoladi alta qualità. I ladri hanno agito con un'azione da commando, con le strade cosparse di chiodi e camion rubati intraversati per rallentare l'arrivo di vigilanza privata e forze dell'ordine.