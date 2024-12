Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 6 dicembre

La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiMercan rivela a Nihan e Kemal che Ozan non è morto per soffocamento o avvelenamento, ma per impiccagione, suggerendo che l’omicidio sia stato camuffato da suicidio. Leyla scopre che i recenti guadagni dell’azienda sono collegati a una frode legata all’acquisto di carbone a prezzi inferiori al mercato.Chi è Nihan di?Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992.