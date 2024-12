Bergamonews.it - Anche la Lega Serie A premia Gasperini per il novembre perfetto: è stato eletto allenatore del mese

Un, con sole vittorie tra campionato e Champions League. L’Atalanta è la squadra del momento e i premi continuano a fioccare, inevitabilmente: quello di Philadelphia Coach Of The Month didellaA èinfatti assegnato a Gian Piero.La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Empoli, in programma domenica 22 dicembre 2024 alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo, in quello che sarà il ‘Christmas Match’ 2024.Il premio èassegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive: per il calcolo finale sono state considerate le giornate dall’11a alla 14a dellaA Enilive 2024/2025. Periodo in cui l’Atalanta ha battuto, nell’ordine, il Napoli per 0-3, l’Udinese per 2-1, il Parma per 1-3 e la Roma per 0-2.