Calciomercato.it - Allarme Juve, irrompe De Zerbi: Giuntoli deve scegliere

Leggi su Calciomercato.it

Il Marsiglia avrebbe cominciato i colloqui per un difensore centrale nel mirino dei bianconeri, assolutamente bisognosi di un rinforzo in quel repartoLantus aspetta con ansia l’apertura del mercato di gennaio. A Thiago Motta servono rinforzi, soprattutto in alcune zone di campo, su cuiha già dichiarato di dover intervenire. D’altronde i lunghissimi infortuni di Cabal e Bremer non permettono nulla di diverso. La coperta in difesa è assolutamente corta, con ormai solo due centrali di ruolo effettivi come Gatti e Kalulu, che pure nascerebbe terzino. Per il resto tanti adattati, vedi anche Danilo che però spesso non è stato così affidabile. E sugli esterni Mottaringraziare l’esplosione di Savona, altrimenti la situazione sarebbe stata peggiore.De(Ansafoto) – calciomercato.