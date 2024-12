Ilfattoquotidiano.it - Al Torino Film Festival 2024 targato Giulio Base ha vinto il ‘glamùr’

Alla fine alhail “glamùr”. Star statunitensi come se piovesse. Intere giornate zeppe di conferenze stampa con dive e divi. Hollywood sul Po, insomma. Anche se le celebrità erano aper accompagnare Caccia a Ottobre rosso, la sera prima su Italia1 in seconda serata, l’andatura dadi prima fascia (Venezia, Cannes, ecc..) è stata piacevole, stuzzicante e pure fisicamente impegnativa (con tutto il rispetto per minatori, rider&co). Poi chiaro il TFF così non era mai stato. C’è chi parla di tradizione, di storia, di senso di una programmazione e di una ricerca (vedi il documentario) che inevitabilmente sono stati messi di lato, se non proprio cancellati.Quindi primissimo piano per Angelina Jolie (sala Ideal oggettivamente stracolma per il suo nuovoin anteprima europea) e Alessandro Baricco, ma niente Lav Diaz (noi c’eravamo nel 2005 al Greenwich assieme a cinque spettatrici filippine per le sette ore di Evoluzione di una famiglia filippina).