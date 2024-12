Gamberorosso.it - Accordo tra Ue e Mercosur a un passo, ma l'Italia fa retromarcia: "Non ci sono le condizioni per firmare"

Carni bovine, riso, zucchero, soia, miele provenienti dai Paesi delspaventano l'agricoltura europea, soprattutto quellana e francese. Ma se la Francia è in piena crisi di governo con il presidente Emmanuel Macron, chiamato a scegliere un nuovo premier, l'attualmente è quella che in Europa può permettersi di alzare la voce. E di fronte alle dichiarazioni della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, volata a Montevideo giovedì 5 dicembre fiduciosa di poter chiudere un'intesa commerciale con Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia (dal 2023), dopo 25 anni di negoziati, Palazzo Chigi mette le mani avanti e prova a piazzare i suoi paletti. Il Governono ritiene che non ci siano leper sottoscrivere l’attuale testo dell’tra Ue-