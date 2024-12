Ilgiorno.it - “Uno scontrino per la scuola“. Acquisti utili a negozi e comunità

Leggi su Ilgiorno.it

Il meccanismo è molto simile a quello adottato negli ultimi anni da alcune catene della grande distribuzione. Solo che in questo caso glivanno fatti neidi vicinato, gli scontrini portati a, in cambio di materiale didattico. È l’iniziativa “Unoper la“ promossa dal Distretto urbano del commercio di Rho, con il sostegno del Comune di Rho, della Confcommercio Rho e delle attività economiche del Distretto. Duplice l’obiettivo: premiare le scuole primarie con attrezzature e materiale didattico e valorizzare la funzione sociale del commercio di vicinato, sensibilizzando bambini e famiglie sull’importanza delle attività che si trovano sotto casa. Fino al 28 febbraio 2025 per ogni acquisto fatto nei punti vendita aderenti e che espongono un’apposita locandina occorre conservare loe poi metterlo nei contenitori presenti in ogni primaria coinvolta.