Una maglia una storia … la Centese 1988-89 di Mister Ventura

Ladella-89Seconda tappa emiliano-romagnola e oggi rifacciamo..Cento, intesa come la graziosa città in provincia di Ferrara e soprannominata “la piccola Bologna” per il centro storico con i portici che ricorda molto il capoluogo emiliano. In questo articolo racconterò di una belladellache ha “vissuto” due campionati di fine anni Ottanta, seppur di esito molto diverso tra loro: quella che vi presento è della stagione-89.Le caratteristiche dellaLaè uno dei classici modelli Adidas di metà anni Ottanta. Presenta delle strisce oblique di colore rosso, alternate ad altre di colore bianco e le immancabili tre strisce sulle spalle che qui sono di colore bianco. Ricordiamo che questo modello fu utilizzato da tantissimi club italiani (ad esempio Ancona, Bari, Verona, Cavese, Varese, Empoli, Sanremese) e anche nazionali (Jugoslavia, USA, Portogallo, Islanda per citarne alcune).