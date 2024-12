Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-12-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità che uso per un incidente della A1Napoli tra il bivio per la A24Teramo è l’uscita per la diramazioneSud in direzione Napoli 2 km di coda all’interno del tratto chiuso reggono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni al via da oggi nuovi lavori di potatura in via di Boccea tra Largo Gregorio XIII e via Federico Galeotti Attiva una disciplina provvisoria disul tratto interessato dai lavori possibili ripercussioni suldi zona termine interventi previsto per il prossimo 20 dicembre per lavori notturni chiusura dalle 21 di questa sera alle 5:30 di domattina del sottovia Ignazio Guidi e del sottovia Corso d’Italia in direzione di piazza maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito