Sudcorea ‘triangolo’ con Usa e Giappone | pesa ‘fattore Kim’

(Adnkronos) – Sviluppi rapidi, in un Paese che è uno degli alleati più stretti degli Stati Uniti. Con la “democrazia” alla base di questa alleanza. I fatti delle ultime ore in Corea del Sud hanno lasciato “un profondo senso di disagio sul futuro politico” del Paese, dove ci sono circa 29.000 truppe Usa, e preoccupazione anche per il patto in materia di sicurezza che unisce Usa,e Corea del Sud, un deterrente nei confronti di Cina e Russia. A scrivere della sorpresa dell’Amministrazione Biden per quanto accaduto nelle ultime ore, in una regione in cui non mancano le tensioni, è il Washington Post che parla di sospiro di sollievo per l’Amministrazione Biden quando il presidenteno, Yoon Suk Yeol, ha fatto marcia indietro nel giro di poche ore dopo aver imposto la legge marziale, suscitando reazioni di sdegno e confusione tra ini, che anche in queste ore sfilano in migliaia nel centro di Seul contestando il presidente.