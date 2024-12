Ilrestodelcarlino.it - Strage del Salvemini, 34 anni dopo. Le celebrazioni entrano nel vivo

Entra nelda oggi tra Casalecchio, Sasso, Zola, Monte San Pietro, Valsamoggia e Bologna, il cartellone delle iniziative che celebrano il 34esimoversario delladel. Era infatti il Il 6 dicembre 1990 quando un aereo militare in avaria abbandonato dal pilota precipitò sulla succursale dell’istituto tecnico commercialein via del Fanciullo provocando la morte di dodici studenti della classe Seconda A (Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi, Alessandra Venturi) e più di ottanta feriti. Un evento che ha segnato per sempre non solo la scuola e le famiglie, le intere comunità locali che hanno programmato eventi e incontri riuniti dal tema dell’anno: Dall’impegno alla giustizia sociale, dalla solidarietà alla pace.