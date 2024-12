Ilrestodelcarlino.it - Standing ovation per Michele Merlo, Riki canta ‘Tutto per me’ in tv. “Era un ragazzo d’oro”

Vicenza, 5 dicembre 2024 –pera ‘This is me’, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e dedicato alla galassia Amici. L’amico e antico ‘rivale’Marcuzzo – i duenti hanno partecipato insieme ad Amici 16 – lo ha voluto ricordare parlando della loro amicizia nata ai tempi del talent di Maria De Filippi, quandosi faceva chiamare Micke Bird e sognava la fama. Ma soprattutto ha emozionato il pubblicondoper me’, la canzone pubblicata danell’album ‘Cuori stupidi’ nel 2020, un anno prima della sua morte. Stroncato tre anni fa da una leucemia fulminante, sulla morte delnte vicentino è stata aperta una lunga inchiesta a carico anche del suo medico di base, ora archiviata.perL’emozione del ricordo: cosa ha detto Miki "Era unper“Hai condiviso il tuo percorso ad amici con unche si chiamava, a cui vorrei dedicare applauso: purtroppo non c’è più e se ne è andato a soli 28 anni”, ha detto Silvia Toffanin ieri sera in trasmissione, parlando con