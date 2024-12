Anteprima24.it - Sentenza Cassazione Hotel Rigopiano, il legale dei Feniello: “Soddisfatti a metà e rischio prescrizione per alcuni”

Tempo di lettura: 2 minuti“, ora ilè che arrivi laperdegli imputati”. Commenta così ladella Corte disulla tragedia dell’, al microfono di Anteprima 24, Camillo Graziano, ildella famiglia di una delle vittime 29 vittime del resort, il 28enne originario di Valva, Stefano. Era il 18 gennaio del 2017 quando una valanga si staccò dal Gran Sasso e travolse l’a Farindola, in provincia di Pescara. In quella tragedia morirono 29 morti e solo 11 furono i sopravvissuti.Tragedia il cui processo giudiziario è giunto ina Roma e nelle scorse ore ha visto i giudici confermare la condanna ad 1 anni e 8 mesi di carcere con l’accusa di rifiuto di atti d’ufficio e falso l’ex Prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e rinviare gli atti processuali in Corte d’Appello per rivedere la posizione di dirigenti e funzionari pubblici assolti in primo e secondo grado.