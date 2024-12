Ilgiorno.it - San Siro, Storico derby femminile, domenica 8 dicembre il primo Milan-Inter al Meazza

Leggi su Ilgiorno.it

o, 52024 – Ilsi giocherà per la prima volta allo stadio. L'appuntamento con la storia è questa, 8, alle 14.30. Ad annunciarlo è il club rossonero, che solitamente apre le porte del Vismara per le gare casalinghe die Primavera, ma deve fare i conti con una serie di lavori che riguardano il Puma House of Football e con adempimenti burocratici che costringeranno la società a giocare fuori sia ildiche la partita di Youth League al maschile di mercoledì alle 14.30 contro la Stella Rossa. “Sarà un grande spettacolo” Nel comunicato che annuncia l'evento, ilpromette "uno spettacolo assicurato dentro e fuori dal campo, con ospiti d'eccezione e personaggi che gravitano anche in altri sport".