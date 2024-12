Roma-Lecce Ranieri | Dicembre ci dirà chi siamo Dovbyk non sta bene

Leggi su Sportface.it

cichi”. Archiviato con due sconfitte e un pareggio il ciclo infernale contro Napoli, Tottenham e Atalanta, Claudiovuole avere risposte incoraggianti dalla suaa partire dalla sfida di sabato sera (ore 20:45) contro ilall’Olimpico. “Adesso inizia il nostro campionato, il mese dicichie dove vogliamo andare – ha detto il tecnico testaccino in conferenza stampa a proposito del calendario che vedrà i giallorossi sfidare anche Como (15), Parma (22) e Milan (29) -. Non ci sono partite facili, ilè una squadra abituata a non mollare mai. Ha giocatori validi, che sanno lottare, ed è arrivato un nuovo allenatore che li vuole far giocare a calcio. Dovremo essere furbi e determinati, perché ogni pallone sarà importante”. La possibilità di un ritorno alla difesa a 4 c’è, manon si sbilancia.