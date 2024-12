Quotidiano.net - Record bitcoin, per la prima volta oltre i 100mila dollari. Gli analisti: “Effetto Trump”

Roma, 5 dicembre 2024 –in rapidissima ascesa: il valore della criptovaluta schizza alle stelle e sfonda, per la, la soglia deisulla piattaforma Bitstamp. È l’che inizia a farsi sentire: a un mese dalla sua elezione, il– la più grande criptovaluta per capitalizzazione – viaggia ad alti livelli, crescendo del 4,8% nelle ultime 24 ore e del 46% in un mese. Secondo gli, è il risultato della fiducia degli investirori nel tycoon che, con Elon Musk al suo fianco, in campagna elettorale ha puntato sulla deregulation del mercato, promettendo di far diventare gli Stati Uniti “la capitale mondiale del”, ormai diventata il nuovo ‘platino’ dell’era digitale. Mancano sei settimane alla fatidica data del 20 gennaio 2025 - quando il tycoon giurerà alla Casa Bianca e inizierà il nuovo mandato da presidente Usa – e i primi risultati già ci sono, il mercato delle criptovalute continua a prendere quota.