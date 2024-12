Ilnapolista.it - Ranieri sugli arbitri: «Tutte le squadre si lamentano. La cosa più difficile è fare l’arbitro, bisogna saperli rispettare»

Leggi su Ilnapolista.it

La Roma è chiamata a rialzare la testa dopo i due ultimi ko consecutivi in campionato sotto la gestione Claudio. I giallorossi ora affronteranno il Lecce, un’altra squadra in forma e capace di pareggiare al minuto 93 contro la Juve. L’allenatore giallorosso ne ha parlato in conferenza.Come stanno Dybala e Pellegrini?«Pellegrini si sta allenando bene e per me questo è molto importante. Lui è sereno e deve continuare così, deciderò di volta in volta. Dybala? Intensità no, ma è un giocatore di intensità ed è un giocatore che si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Riesce a soddisil volere dell’allenatore e della squadra. Adesso inizia il nostro campionato, dicembre ci dirà chi siamo e dove vogliamo andare. Non ci sono partite facili, il Lecce non molla mai. Ha vinto a Venezia e ha pareggiato con la Juventus, ha giocatori validi e che sanno lottare, inoltre c’è un allenatore che vuole far giocare la squadra a calcio.