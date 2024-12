Ilrestodelcarlino.it - Quali impianti sciistici aprono nelle Marche e quando

Ancona, 5 dicembre 2024 – ?Assaggio di neve. E questa volta, anche se soprattutto per principianti e bambini, inizia la stagione sciistica a Bolognola e nel comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano. Con i venti centimetri di neve caduta oggi e, confidando di attivare a breve anche l’innevamento programmato, da Bolognola Ski hanno annunciato che per il weekend sarà aperto il tapis roulant Scoiattolo a servizio del campo scuola e il tapis roulant Madonnina a servizio dell’area bob/slittini. Saranno operativi anche i noleggi e la scuola sci per le lezioni. Aperto lo ZChalet. L’orario di apertura deglisarà dalle 9 alle 16.30. “Abbiamo venti centimetri di neve a Bolognola – spiega Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono entrambi gli, Frontignano360 e Bolognola Ski –, mentre a Frontignano di Ussita solo qualche centimetro che rende il paesaggio bianco ma per ora non è possibile aprire le piste.