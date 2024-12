Quotidiano.net - Proteggere il futuro dei minori. Il diritto come fonte di speranza

Le nuove generazioni sono il nostro, per questo vanno tutelate e protette. Lo si afferma spesso, anzi, sempre, eppure i diritti dei bambini e dei ragazzi, rimangono di frequente una chimera, vuoi per discriminazioni, per disuguaglianze sociali, per mancanza di servizi educativi e sanitari, per guerre, mancanza di risorse o calamità naturali, senza dimenticare i fenomeni di violenza, bullismo e pedopornografia. Ad oggi, la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, o meglio la Convention on the Rights of the Child (Crc), dove “child” appunto, significa “bambini e adolescenti” di età inferiore ai 18 anni, è ancora lo strumento normativo internazionale più completo per la promozione e tutela dei diritti dei, sancendo nel proprio testo le diverse tipologie di diritti umani.