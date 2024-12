Ultimouomo.com - Perché Kvaratskhelia non salta più l'uomo

Leggi su Ultimouomo.com

Arrivati a dicembre il Napoli è primo in classifica in Serie A e sta vincendo praticamente tutte le partite che gioca. Esclusa la netta sconfitta contro l’Atalanta, non passa in svantaggio dal 31 agosto: Napoli-Parma, forse l’ultimo momento in cui la squadra di Conte sembrava ancora informe e convalescente dalla tragica annata scorsa. Eppure, a guardare in faccia Kvicha, sembra che niente giri per il verso giusto. La camminata nervosa, le espressioni dolenti, i gesti frustrati. Pare stia vivendo un incubo: il calcio complotta contro di lui, che non gli riesca più nulla di nulla. Non si direbbe che in Serie A abbia già segnato 5 gol e servito 3 assist, o che può essere considerato uno degli attaccanti più importanti e influenti del campionato. Sono sicuro che se ci mettessimo a citare questi numeri alui scuoterebbe la testa, ti regalerebbe un sorriso ironico, come a dire “tutte cazzate”.