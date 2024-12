Liberoquotidiano.it - Paola Di Benedetto torna su RTL 102.5 e si unisce al team di “Miseria e Nobiltà”

Disu RTL 102.5 e sialdi “”, il programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, con il "sempreverde" Conte Galè, la voce profonda e inconfondibile di Fabrizio Ferrari e la new entry Virginia Tschang. A partire da lunedì 9 dicembre 2024,Di, amatissima dal pubblico e già protagonista di eventi di successo come RTL 102.5 Power Hits e Radio Zeta Future Hits Live,a far parte della squadra della prima radiovisione d'Italia. Con oltre 1 milione di follower sui social,è uno dei volti più amati d'Italia. Da lunedì 9 dicembre sarà in diretta, dal lunedì al venerdì, dalle 13:00 alle 15:00, su RTL 102.5, nello storico programma “”. “Sono prontissima a riabbracciare ‘radiofonicamente' tutti gli amici di RTL 102.