Pantone il colore dell’anno 2025 è il Mocha Mousse

ha rivelato l’atteso. È il 17-1230 anche noto come, un «marrone morbido, pervaso da un calore sensoriale e avvolgente», che riflette il desiderio di armonia e di una connessione ancor più profonda con il mondo naturale. Come ha spiegato in un comunicato ufficiale Leatrice Eisemann, direttrice esecutiva dell’istituto, vanta una tonalità molto intensa, capace di «nutrire con il suo rimando al cioccolato e al caffè, facendo appello al desiderio di comfort». La nuova sfumaturainfatti è in grado di evocare piacere e dolcezza, ma allo stesso tempo di omaggiare la natura e le radici della collettività, al solo scopo di creare un nuovo legame indissolubile con la terra. Si tratta della 26esima tonalità annunciata danella sua storia e segue la Peach Fuzz del 2024, «leggera e fruttata che evoca pace e serenità».