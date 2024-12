Game-experience.it - Nintendo Switch domina le classifiche giapponesi, ma “resiste” un gioco PS5

Famitsu ha condiviso lehardware e softwaredella scorsa settimana, dove è possibile vedere ancora una volta un dominio piuttosto netto di, con un soloPlayStation presenta nella top 10.Nello specifico l’unicoper console Sony nella classifica giapponese è Dragon Quest III HD-2D Remake, presente nella versione PS4 in quarta posizione. Il resto della top 10 è invece contraddistinta da soli titoli per, con Super Mario Party Jamboree al primo posto e Mario Kart 8 Deluxe al terzo.Scopriamo i giochi più venduti in Giappone dal 25 novembre al 1° dicembre 2024:NSW Super Mario Party Jamboree (, 10/17/24) – 56.032 (532.639)NSW Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix, 11/14/24) – 30.730 (742.918)NSW Mario Kart 8 Deluxe (, 04/28/17) – 12.