Laprimapagina.it - Neida feat. Annaluna Batani: “Ogni Natale”, il nuovo singolo

Dal 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Ogni”, ildeidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 1° dicembre.“Ogni” è ildella teen-bandcon la partecipazione diche torna con un brano inedito e emozionante, di forte attualità. I giovani talenti cantano per la pace e contro ogni forma di guerra, un tema particolarmente rilevante in questo periodo storico, in cui i conflitti continuano a devastare il mondo.Il brano, scritto da Marco Giorgi per Yourvoice Records e prodotto a Rimini da Mondo REC, mette in evidenza il contrasto tra le luci sfavillanti dele le drammatiche immagini dei telegiornali, che mostrano “troppa gente che spara o muore, che non sa neanche dove andare”.