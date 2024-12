Lanazione.it - Natale a tavola: i consigli per le feste con gli esperti online

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Il dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione, organizza un nuovo ciclo di incontri di gruppo per fornire indicazioni sulla corretta alimentazione. Il primo appuntamento si terrà il 9 dicembre dalle 14,30 alle 15,30 in modalità, attraverso la piattaforma di riunioni e webinar a distanza messa a disposizione dall’Azienda Usl Toscana sud est. A questo primo incontro ne seguirà un altro il 13 dicembre dalle 9,30 alle 10,30. «Ilrappresenta un momento di condivisione con amici e familiari - dichiara Giovanna Liberati, direttrice Uoc Igiene degli alimenti e della Nutrizione - È importante mantenere una dieta equilibrata anche nel periodo delle festività, senza rinunciare ai piaceri dellae cercando di non eccedere.