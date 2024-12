Oasport.it - MotoGP, Enea Bastianini: “In Ducati anni importanti con diversi rimpianti. Ora in KTM cambierà tutto”

sta vivendo una pausa invernale davvero particolare. Il pilota romagnolo si sta per preparare ad un cambio di vita davvero notevole. Dopo tantiin, infatti, sta per dare il via alla sua nuova avventura nel team KTM Tech3, al fianco di Maverick Vinales, con tanti punti di domanda. Il primo, ovviamente, sulle disastrose condizioni economiche della Casa austriaca.Che ne sarà del pilota soprannominato “Bestia”? Il 2025 lo vedrà concentrato solamente sulla pista, oppure i guai della KTM lo coinvolgeranno in prima persona? Non è dato a sapersi, ovviamente, al momento. Per ora meglio pensare a quel che è stato, ovvero una esperienza con il team di Borgo Panigale che lo ha segnato a livello complessivo come pilota.fa il bilancio della sua avventura in: “Sicuramente mi porterò via tanta esperienza.