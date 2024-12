Sport.periodicodaily.com - Mondiale per club 2025: il sorteggio dei gironi

Si è tenuto a Miami il sorteggio dei gironi del Mondiale per club 2025 che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Sono 32 le squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus, suddivise in otto gruppi da 4. Scopriamo la composizione.

MONDIALE PER CLUB 2025: I GIRONI

GRUPPO A: Palmeiras, Porto, Inter Miami, Al Ahly
GRUPPO B: Psg, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders
GRUPPO C: Bayern Monaco, Benefica, Boca Juniors
GRUPPO D: Flamengo, Chelsea, Leon
GRUPPO E: River Plate, Inter, Monterrey
GRUPPO F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan
GRUPPO G: Manchester City, Juventus, Wydad
GRUPPO H: Real Madrid, Salisburgo

Le prime due di ogni gruppo si qualificheranno per i quarti di finale e la fase ad eliminazione diretta.