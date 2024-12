Mistermovie.it - Mister Movie | Iniziano le riprese di Fallout 2 Stagione mentre Walton Goggins condivide la foto del Ghoul

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ledella secondadi, la serie Amazon Prime ispirata al celebre franchise di videogiochi Bethesda, sono ufficialmente iniziate. La notizia arriva direttamente da, che ha condiviso unasul suo profilo Instagram, indossando nuovamente il costume del suo personaggio, The.Nella didascalia del post,ha scritto con entusiasmo:“Di nuovo in sella. #Deux. Accidenti, è bello indossare questa pelle. Faccio questa roba per amore del Gioco.”Un ritorno attesissimo, che ha già iniziato a far parlare i fan in attesa di nuove avventure post-apocalittiche.Cosa aspettarsi dalla secondadiLa serie, basata sull’universo del celebre videogioco, è ambientata oltre 200 anni dopo la Grande Guerra del 2077, un conflitto che ha trasformato il pianeta in una terra desolata, costringendo i sopravvissuti a vivere in rifugi sotterranei chiamati Vault.