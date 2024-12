Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Kriechmayr al comando, Casse migliori degli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49: Uscita per l’italiano Bosca, era partito piuttosto bene ma si è fermato dopo il primo intermedio19.48: Buonadello svizzero Kohler che è nono a 1?07 da19.46: Momento difficile per chi scende, il francesee Alphand è ultimo a 4?10 dalla testa19.45: Lontano anche il francese Theaux ultimo a 3?48 da19.44: Ritardo pesante per lo statunitense Goldberg che chiude a 2?89 ed è 21mo19.43: Buonadell’austriaco Striedinger, ottavo alle spalle dicon 1?04 di ritardo dalla testa19.41: Lontano dai primi l’austriaco Babinsky che è ultimo a 3?34 dal compagno di squadra19.40: Buona prestazione del canadese Crawford che è ottavo a 1?11 da19.39: Lo svizzero Monney è 15mo a 1?94 dall’austriaco19.37: Ritardo pesante per il francese Muzaton che è 16mo con 2?24 di distacco dalla testa19.