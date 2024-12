Lanazione.it - La valutazione multiprofessionale della persona non autosufficiente al centro di un corso di formazione dell’Asl

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 dicembre 2024 –Rendere omogeneo il perdidelle persone non autosufficienti attraverso il corretto utilizzo degli strumenti regionali e il coinvolgimento delle varie figure professionali, con l’obiettivo di favorirne una presa in carico ottimale. È stato questo il focus del ciclo di incontri formativi organizzato dal Dipartimento dei servizi socialiToscana sud est e che si è concluso oggi a San Giovanni Valdarno, presso ildi GeoTecnologie dell’Università degli studi di Siena. Gli incontri, iniziati a novembre, hanno visto la partecipazione di assistenti sociali ele medico e infermieristico delle province di Arezzo, Grosseto e Siena che, a vario titolo, sono coinvolti nel perdi presa in cariconon