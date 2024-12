Calciomercato.it - La rivelazione pesantissima su Conte durante Lazio-Napoli: “È diabolico”

Leggi su Calciomercato.it

La squadra di Baroni stacca il pass per i quarti di Coppa Italia. Grande protagonista Noslin, autore di una tripletta. E il tecnico azzurro finisce nel mirinoAntonioin tendenza su X, nel corso della sfida travalevole per gli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico salentino nel mirino di numerosi tifosi partenopei per le scelte di formazione (dal 1? tutte le riserve) e i cambi (Lukaku entrato solo a quindici dalla fine e sul punteggio di 3-1) che, a loro giudizio, ha penalizzato la squadra nel match dell’Olimpico.nel mirino dei tifosi (LaPresse) – calciomercato.it“incapace di gestire più di un impegno a settimana”, oppure deciso “a uscire dalla Coppa Italia” per restare concentrato su una sola competizione, cioè il campionato e cioè la rincorsa allo Scudetto.